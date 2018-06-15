На Украине начали создавать настольную игру про УПА

Институт национальной памяти Украины сообщил, что в Киеве делается настольная игра, посвященная Украинской повстанческой армии* (УПА*).

«Мы активно готовим новую настольную игру про Украинскую повстанческую армию*! Делаем все возможное, чтобы уже в этом году молодежь имела дополнительный игровой материал», – говорится в сообщении Института национальной памяти Украины в Facebook.

К посту прикреплены фото, на которых можно увидеть игровые карточки с солдатами Красной армии, УПА* и нацистских войск.

На Украине продолжают почитать Степана Бандеру, который был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания войны она продолжала борьбу против советской власти.