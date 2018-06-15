Российских моряков с брошенного в Японии судна Tredecim возвращают домой

Моряки с судна Tredecim, среди которых трое россиян и один украинец, брошенные судовладельцем в японском порту Вакканай, возвращаются домой, сообщил председатель Дальневосточной региональной организации «Российский профсоюз моряков» (РПСМ) Николай Суханов.

«Получена информация от старшего механика Игоря Ткачука, который сообщил, что трем российским морякам куплены билеты на самолет на 19 июня, а украинскому моряку на 20 июня. На замену прилетит только один моряк, который и будет сторожить судно», – цитирует Суханова ТАСС.

Также представитель РПСМ отметил, что морякам планируют выплатить часть зарплаты.

Ранее Николай Суханов сообщал, что на судно Tredecim для решения проблем российских моряков представитель консульства России в Японии, передает РИА «Новости».

«В консульстве России в Японии сообщили, что их представитель Роман Колесников второй день находится на судне. Он общается с представителем судовладельца, агентом, решает вопрос по обеспечению продуктами, вопрос с визами – у моряков нет японских виз, вопрос о предоставлении замены российским морякам», – сказал Суханов.

Также он отметил, что в пятницу Колесников возвращается в консульство.

До этого стало известно, что трое российских и один украинский моряк, застрявшие на судне Tredecim в Вакканае, куда оно пришло на ремонт, обратились в генконсульство России и РПСМ с просьбой о репатриации. На судне, как заявили члены экипажа, возникла проблема с поставкой продовольствия, к тому же около полугода моряки не получали зарплату, а их попытки связаться с руководством не принесли результатов.

Как отметил координатор Международной федерации транспортных рабочих в Японии Фусао Охори, сумма задолженности перед моряками составляет 80 тыс. долларов.