В Кремле прокомментировали сообщения о якобы приведении ЧФ в боеготовность

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сослался на комментарий Министерства обороны России в ответ на просьбу прокомментировать якобы приведение Черноморского флота в высшую степень боеготовности из-за возможных провокаций со стороны Украины.

«Нет необходимости это комментировать из Кремля, потому что был уже достаточно краткий но емкий комментарий от Минобороны, коим мы и предлагаем руководствоваться», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, что ранее Reuters со ссылкой на несколько источников сообщило о том, что из-за угрозы срыва Украиной чемпионата мира по футболу – 2018 в Азовское море перебрасывают корабли, а также организовывают дополнительные вылеты морской авиации. Министерство обороны опровергло эти сообщения. В ведомстве отметили, что служба сил Черноморского флота проходит в штатном режиме, а мероприятий по их переводу в степень повышенной боевой готовности не проводилось.