Капитан испанской сборной рассказал о «похоронной атмосфере» в команде

Капитан испанской сборной Серхио Рамос, комментируя увольнение тренера команды Хулена Лопетеги за день до старта чемпионата мира-2018, сравнил ситуацию с похоронами.

«Такое ощущение, что мы на похоронах, но мы на чемпионате мира – это прекрасное событие. Нам нужно как можно скорее двигаться вперед», –передает слова Рамоса интернет-портал sports.ru.

Он добавил, что Лопетеги был частью испанской команды, однако «сборная Испании важнее всего личного», и футболистам «не следует больше концентрироваться на этом», так как скоро им предстоит «играть с чемпионами Европы».

Напомним, главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги был отправлен в отставку за сутки до старта чемпионата мира в России; поводом стал его контракт с «Реалом».

За два года при Лопетеги испанцы провели 20 матчей и не потерпели ни одного поражения (14 побед, 6 ничьих). На время турнира команду возглавил Фернандо Йерро.