Туроператор Polar Tour приостановил деятельность

Туроператор Polar Tour объявил о приостановке деятельности в связи с невозможностью исполнить свои обязательства по субагентским договорам с 15 июня 2018 года.

«В силу сложившейся ситуации, для решения вопроса об оплате/доплате заявок, забронированных на вылеты с датой начала тура с 15.06.2018 года и далее, вы можете обратиться к туроператору за информацией о возможности оплаты напрямую. Просим проинформировать ваших туристов о невозможности вылететь по ранее забронированному туру», – говорится в сообщении на сайте туроператора.

Туроператор Polar Tour начал работу в 1999 году. География деятельности компании включает Турцию, Египет, Таиланд, Болгарию, Грецию, Доминиканскую республику, Испанию, Италию, Кипр, Тунис, Францию, Чехию, ОАЭ, Индию, Кубу, Мальдивские острова, Андорру, Мексику, Шри-Ланку, Черногорию и Марокко.