Россия призвала США рассекретить данные о «Новичке»

Посольство России призвало власти Соединенных Штатов рассекретить данные о боевом отравляющем веществе «Новичок» и уничтожить запасы химического оружия в США, напомнив госдепартаменту об инсценировках химических атак в Сирии.

«Обнародуйте данные о «Новичке»! Уничтожьте ваши запасы химического оружия!», – призвали в российском посольстве.

Также в сообщении опубликованы ссылки на две видеозаписи с участием сирийцев, рассказавших об инсценировке «химатаки» в сирийском городе Дума.

«Позвольте напомнить вам о громком разоблачении инсценировки «атаки» в Думе», – говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.

«Даже пресс-секретарь госдепартамента не может отрицать провокации с химоружием в Сирии по такому сценарию», –отметили российские дипломаты.

Напомним, в конце мая эксперт в области безопасности и бывший начальник Военной разведывательной службы Чехии Андор Шандор заявил, что Москва непричастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Отметим, Лондон сразу и без каких-либо доказательств обвинил в инциденте Россию – и по-прежнему закрывает глаза на доводы Москвы по этому делу и на тот факт, что и у многих других стран была возможность производства «Новичка».