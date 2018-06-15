Организатор церемонии открытия ЧМ-2018 объяснил неприличный жест Робби Уильямса

Организатор церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года, хореограф Илья Авербух прокомментировал неприличный жест британского певца Робби Уильямса после завершения выступления.

Организатор церемонии открытия чемпионата мира по футболу выразил уверенность, что жест британского певца никакого отношения к России не имеет, передает ТАСС.

«Никто не знает, что закладывал Робби [в этот жест], но могу сказать, что во время репетиций он был очень профессионален и радушен. Я бы расценил это в качестве ответа всем скептикам, которые критикуют его на родине», – отметил Авербух.

«Думаю, что он мог этим показать свою силу, ведь Робби – большая звезда и вправе делать, что считает нужным. Я, как хореограф, такого жеста ему не ставил, конечно», – заверил организатор церемонии.

Давая оценку самому шоу, Авербух отметил, что церемония открытия чемпионата мира получилась удачной и пришлась зрителям по душе.

«Очень доволен тем, как все прошло. Конечно, видел какие-то шероховатости, но главное – получилось, все стало единым целым, церемония и сам матч. Церемония стала зарядом энергии, который, надеюсь, принес удачу игрокам», – сказал хореограф.

Накануне британский певец Робби Уильямс, закончив свое выступление на церемонии открытия ЧМ-2018, показал в камеру неприличный жест.