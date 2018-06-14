Появились сообщения о «гомофобных» атаках на иностранных фанатов в России

В России напали на двух французских гомосексуалистов, а также британца, прибывших на чемпионат мира по футболу, пишут СМИ.

По информации Metro, в Москве группа из пяти россиян якобы избила и ограбила футбольного фаната, приехавшего из Великобритании. Пострадавший был сильно пьян и почти ничего не помнил о нападении. Он рассказал, что его заставили снять наличные в банкомате. Пропавшая сумма не уточняется. Отмечается, что на помощь сотрудникам полиции, которые пытались разобраться в показаниях иностранца, пришли переводчики.

Еще один инцидент, носивший «гомофобный» характер, произошел, как утверждает издание, в Санкт–Петербурге, где напали на двух французских геев. Мужчины, как сообщается, получили серьезные травмы.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В четверг сборная России в матче открытия против Саудовской Аравии. Начало матча – в 19.00 (мск).