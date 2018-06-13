Хорватия отказалась выдавать России бизнесмена из списка Титова

Глава МВД Хорватии Давор Божинович отказал в выдаче россиянина Сергея Капчука, вошедшего в подготовленный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым список бежавших из России предпринимателей, решивших вернуться на родину.

Представитель уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова Дмитрий Григориади пояснил, что нота на вылет бизнесмена была направлена из российского МИДа, сообщает РБК.

По словам самого Капчука, Божинович отказал ему в вылете, не пояснив причины.

«Посол получил необходимые инструкции из МИД России и начинает действовать официальным путем, обговаривая с правоохранительными властями Хорватии возвращение [Капчука] на Родину», – говорится в письме посла России в Хорватии Анвара Азимова.

В начале мая Сергей Капчук выехал из Лондона во Францию, рассчитывая получить в российском посольстве в Париже подтверждение своего гражданства, и, не дождавшись ответа, отправился в Хорватию, где был задержан. На границе у бежавшего бизнесмена изъяли британский паспорт по запросу Лондона.

«Требуют по запросу британских властей возвращения в Лондон. Так как Хорватия не страна шенгенского соглашения, я без документов теперь заперт здесь и единственный выход – Россия», – рассказывал Капчук.

После изъятия паспорта россиянин повторно обратился в российское консульство, на этот раз в Хорватии, где подал запрос на подтверждение российского гражданства.

Напомним, в феврале стали известны имена шестнадцати российских предпринимателей, сбежавших за границу, но желающих вернуться на родину. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, кто эти люди.