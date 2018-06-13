В Москве у центра выдачи паспорта болельщика возникла огромная очередь

К центру получения паспорта болельщика возле станции метро «Спортивная» неподалеку от московского стадиона «Лужники» в среду вечером выстроилась длинная очередь.

Болельщики говорят, что им приходится стоять в очереди около полутора часов, передает РИА «Новости». В очереди занимают места как россияне, так и иностранцы.

Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Первый матч состоится в четверг на стадионе «Лужники» между сборными России и Саудовской Аравии.