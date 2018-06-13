Промах американских нефтяников лишил их огромного заработка

Многие топ-производители сланцевой нефти США упустили шанс продать ее по цене более 70 долларов за баррель, так как в прошлом году продавали фьючерсы по 55 долларов, что казалось хорошей ценой.

В прошлом году компании продавали будущую продукцию за 50 долларов за баррель, чтобы зафиксировать гарантированные доходы для покрытия расходов на бурение и производство. Но это означает отказаться от возможности воспользоваться ростом цен, сообщает Reuters.

По данным консалтинговой компании PetroNerds, 25 крупнейших производителей лишатся примерно 1,7 млрд долларов совокупного дохода во втором квартале при цене на нефть в 70 долларов. Многие из этих производителей использовали хеджирование, гарантирующее им от 55 до 58 долларов за баррель.

Некоторые техасские производители сталкиваются с другой ограничивающей прибыль динамикой: они вынуждены снижать цены, так как производство в регионе превосходит возможности трубопроводной сети, что увеличивает транспортные расходы. Отмечается, что западно-техасская нефть сейчас торгуется с дисконтом в 9 долларов. В западном Техасе год назад перекачивали 2,4 млн баррелей в сутки, сейчас – 3,3 млн.

В мае в докладе ОПЕК сообщалось, что добыча сланцевой нефти в США в 2018 году может вырасти на 1,07 млн баррелей в сутки по сравнению с 2017 годом и составит 5,76 млн баррелей в сутки.