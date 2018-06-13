Москвичам пообещали возвращение тепла

Жара ожидается в Москве на следующей неделе, температура воздуха достигнет 30 градусов, сообщает Гидрометцентр.

Жаркая погода в столицу придет уже в выходные. Температура в субботу и воскресенье поднимется до 25-27 градусов тепла, передает ТАСС.

«На следующей неделе, поскольку погоду определяет антициклон, не исключено, температура воздуха будет порядка плюс 28-29 градусов, не исключено и 30 градусов», – сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА «Новости».

На этой неделе, по ее словам, в Москве ожидается по-летнему теплая и комфортная погода. Максимальная температура в Москве будет около плюс 26 градусов. То есть температура будет постепенно приближаться к норме, а потом будет даже чуть выше климатической нормы», – отметила она.

Ночью температура воздуха составит 10-15 градусов. Осадки не ожидаются.