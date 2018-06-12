Фото Месси в российских реалиях повеселило соцсети

«Угадай страну по фотографии», - шутят пользователи социальных медиа, комментируя фото с тренировки сборной Аргентины с участием лидера команды Лионеля Месси.

Снимок, распространенный, в частности, изданием Sports.ru, сделан на тренировочной базе латиноамериканцев в подмосковных Бронницах. Казалось бы, ничто в кадре не выдает, где происходит место действия.

Посмотрите на задний фон.

Сразу понятно, в какой стране сейчас Месси pic.twitter.com/4hCZPJoEtI — Sports.ru (@sportsru) 12 июня 2018 г.

Ничто, кроме полицейского «бобика», притаившегося на заднем фоне.

Кстати, один из лучших футболистов мира готовится завоевать главный трофей мира на стадионе имени Сыроежкина. Арена в школе олимпийского резерва названа в честь бывшего мэра города.