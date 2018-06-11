МИД Германии заявил о нарушениях перемирия на Донбассе

Условия Минского соглашения не соблюдаются, зафиксировано множество нарушений перемирия на Донбассе, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Хорошо, что мы сегодня, спустя 16 месяцев, встречаемся с французским, российским и украинским главами МИД, чтобы обсудить разрешение конфликта на Украине. Мы констатируем, что то, насчет чего были достигнуты договоренности в ходе минского процесса, не соблюдается», – сказал Маас перед началом встречи глав МИД России, Германии, Франции и Украины, передает ТАСС.

Он отметил, что «существуют тысячи нарушений перемирия» на Донбассе, и стоит возобновить переговоры в формате «нормандской четверки».

В субботу российский МИД заявил, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения, на что указывает обострение ситуации на Донбассе.

В преддверии встречи глав МИД в «нормандском формате» в субботу телефонный разговор провели президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко.

Накануне Порошенко заявил, что минского формата переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе якобы не существует, а есть лишь нормандский формат.