Ургант прокомментировал информацию о получении гражданства Израиля

Телеведущий и актер Иван Ургант в соцсетях прокомментировал сообщения СМИ о получении им израильского гражданства.

«Я действительно уехал в Израиль... На два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю – моя прабабушка и моя тетя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из неё не собираюсь», – написал Ургант в своем Instagram.

Ведущий также попросил подписчиков не распространять слухи о его «эмиграции».

«Из уважения к моей семье прошу: не пугайте мою бабушку Нину Николаевну моей мифической эмиграцией! С наступающим Днем России! И до вечера на Первом», – заключил он.

Ранее в понедельник СМИ писали, что Ургант получил гражданство Израиля.