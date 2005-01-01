Появилась информация о получении Ургантом гражданства Израиля

Известный российский телеведущий и актер Иван Ургант получил гражданство Израиля, сообщают СМИ.

Ургант приземлился в воскресенье в аэропорту Бен-Гурион, после чего официально стал гражданином Израиля и новым репатриантом, сообщает «Вести Израиль».

Ведущий получил удостоверение личности гражданина Израиля прямо в аэропорту, в отделе по приему новых репатриантов. Гражданство также получили его супруга Наталья Кикнадзе и их дочери.

По словам источников, Ургант может покинуть Израиль уже в понедельник из-за съемок в «Вечернем Урганте».

Ранее гражданами Израиля стали актер Эммануил Виторган и миллиардер Роман Абрамович.

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В июне 2017 года израильский кнессет утвердил во втором и третьем чтении поправку к Закону о международном паспорте, который позволяет новым репатриантам получать израильский заганпаспорт по прибытии в страну, а не через год, как было ранее.