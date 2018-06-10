Из-за конфликта парапланеристов заблокирована дорога из Грузии в Россию

Ситуация вокруг нападения на российских парапланеристов привела к тому, что в Грузии заблокировали дорогу Мцхета–Степанцминда–Ларс, сообщают местные СМИ.

Дорогу заблокировали жители города Гудаури. Они требуют отпустить граждан Грузии, задержанных за нападение на российских парапланеристов, передает «Интерфакс».