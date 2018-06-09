Российский парапланерист рассказал, почему его избили в Грузии

Я поехал узнать, что произошло и сам попал под раздачу. Вышел из машины поговорить. Разговор не удался. Силы были неравны, – сказал газете ВЗГЛЯД российский парапланерист Федор Челышев, подвергшийся избиению на грузинском горнолыжном курорте. По его словам, на него напали несколько десятков местных рэкетиров.

Российский парапланерист находится сейчас в отделении интенсивной терапии одной из грузинских больниц. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Как рассказал Челышев, группа его коллег из России и с Украины работает в Гудаури с туристами – катает желающих на парапланах. С недавних пор они стали подвергаться давлению местного криминала.

«Это единственное место, где я чувствовал себя с официальной, законной безопасной работой, потому что в других местах может прибежать любой деревенский и может начать мне угрожать», – пояснил он предысторию нападения.

«Вчера напали на ребят с Украины, нескольких человек избили – из тех, кто официально арендовал площадку для стартов на парапланах. В общем, я поехал узнать, что произошло, и сам попал под раздачу. Вышел из машины поговорить, могу ли я работать вообще и какие условия этих деревенских, у этой банды. Разговор не удался. Мне крикнули: «Здесь вас больше не будет!» Они перекрыли мне дорогу и сразу напали, я почувствовал удары. Силы были неравны».

Челышев подал заявление в полицию. Однако, по его словам, он делает это уже не первый раз. «Я обращался в полицию раньше в связи с угрозами, которые нам стали поступать зимой и летом прошлого года. Зимой было несколько драк. Часть этих дел замолчали, они не получили широкой огласки».

Как утверждает Челышев, отобрать бизнес в течение года в Гудуари пытались не только у парапланеристов – нападали и на лыжников, и на инструкторов по сноуборду. Он особо подчеркнул, что это дело не имеет никакой политической подоплеки.

«Я сожалею, что это получило такую огласку, – подчеркнул Челышев. – Грузия замечательная страна, здесь живут хорошие люди. Я люблю эти горы, люблю эту страну. Я хочу, чтобы вы понимали, что это просто криминал. Это не имеет касательства к отношениям России и Грузии. Я планирую остаться в Грузии и заниматься здесь своим делом, которое делаю хорошо».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, избиение Челышева произошло в субботу на грузинском горнолыжном курорте Гудаури. Все произошло на площадке, откуда стартуют парапланы. Как сообщили очевидцы, на Челышева напали около 30 человек – «били ногами, камнями, по голове и по всему телу». Пилоту сломали нос, ребра, у него зафиксировано тяжелое сотрясение мозга. Также был поврежден его автомобиль.

МВД Грузии начало расследование по статьям УК «Насилие» и «Повреждение чужого имущества».

Как рассказал «Коммерсанту» представитель МВД, причиной нападения стало «противостояние двух бизнес-групп, занимающихся прокатом парапланов для туристов». В одну группу входят местные жители, а в другую – россияне и украинцы. По информации газеты, прибывшая на место происшествия полиция не стала вмешиваться, а нападавшие выкрикивали антироссийские и ксенофобские лозунги.

Жители горнолыжного курорта Гудаури расправились с сотрудниками ООО «Атлантида», которое возит туристов на параплане, сообщил «Sputnik Грузия» директор компании Анатолий Михайлюта.

Ранее аналогичные эпизоды отмечались и в другой туристической стране – в Таиланде. Сообщалось о нападениях на российских рестораторов в Паттайе. Кроме того, русско-тайская пара в Паттайе жаловалась в полицию на преступников, которые пытались запугать их огнестрельным оружием и камнями, требуя закрыть магазин по продаже постельных принадлежностей.