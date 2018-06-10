За нападение на российских парапланеристов задержано четверо грузин

Четверо граждан Грузии задержаны министерством внутренних дел за нападение в Казбегском районе на российских парапланеристов Федора Челышева и Сергея Дементьева, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

За групповое нападение, избиение и порчу имущества им грозит от одного до трех лет лишения свободы. Предположительно, инцидент связан с попыткой передела сферы бизнеса. Возраст нападавших – от 31 до 38 лет.

Ранее в МВД Грузии заявили, что проводятся «интенсивные следственные действия» для установления избивших российских парапланеристов людей.

Как отмечает ведомство, Челышев находится на лечении в Тбилиси, опасности для его жизни нет.

Федор Челышев подробно рассказал о деталях инцидента газете ВЗГЛЯД.

Также расследуется конфликт между украинскими и грузинскими парапланеристами в этом же районе. Подтверждено нанесение грузинскими парапланеристами украинцам словесных и физических оскорблений. Дело ведется по статье «Насилие».

Проводятся соответствующие экспертизы. Предположительно конфликт возник из-за разделения сфер ведения данного бизнеса.