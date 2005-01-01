МВД Грузии занялось поиском напавших на российских парапланелистов

Взгляд
10 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:41  |  vz.ru
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Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
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Почему Путин принял китайский орден

Путин и Си Цзиньпин на церемонии награждения в ПекинеФото: kremlin.ru
Пребывание Владимира Путина в Китае завершится в воскресенье – и хотя это уже 19-я поездка президента в Поднебесную, ее отличала от всех предыдущих необычная и для Путина, и для Китая церемония: вручение российскому руководителю ордена Дружбы, отмечающего его личный вклад в укрепление отношений двух стран. Почему это сложно назвать чисто символическим жестом? Подробности...
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Ректор МАИ: Мы нацелены готовить людей, способных стать лидерами прорыва

«МАИ – не только инженерная школа, но и школа для людей, которые добиваются успеха», – подчеркивает Михаил Погосян Фото: Станислав Красильников/ТАСС
«Если человек нормально учился в МАИ, то средняя зарплата наших выпускников – 55–60 тысяч рублей», – заявил газете ВЗГЛЯД ректор МАИ, в недавнем прошлом гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян. Он рассказал о том, как российское образование, и МАИ в частности, будет обеспечивать тот самый «технологический прорыв», добиться которого потребовал Путин. Подробности...
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«Советские» мифы привели к истреблению белых в ЮАР

Землю у белых в ЮАР решили отнять по советскому сценарию на основании советских мифовФото: Siphiwe Sibeko/Reuters
ЮАР, которую часто называют самым важным партнером России в черной Африке, стоит на пороге расовой войны и экономической катастрофы. Закон об изъятии «белых земель» воодушевил радикалов, и те направили свой гнев на белых фермеров. И надо понимать, что этот конфликт основан на чудовищной лжи, которую в СССР выдавали за правду. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Вопросы Прилепина и Шаргунова касаются всей страны

Антон Крылов, журналист
282-я статья и проблемы с получением российского гражданства русскими – это, по сути, две стороны одной медали, а точнее, не медали, а огромной снулой рыбы, которой наплевать абсолютно на все живое, кроме формуляров. Подробности...
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G7 демонстрирует признаки распада глобального миропорядка

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
7 июня в Оттаве на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон наперебой заявляли о готовности «обойтись без Трампа». Однако так ли уж едина Европа в решимости обойтись без США? Подробности...
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«Выброс птичьего помёта» вызвал политический скандал в Германии

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Взбудоражены все политики, все главные СМИ Германии, и неудивительно: в их руки попал жирный кусок для пропаганды, и теперь это тема номер один. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      В крымском сафари-парке родились белые львята

      В крымском сафари-парке «Тайган» показали недавно родившихся белых львят. На данный момент в мире насчитывается около 300 белых львов. «Тайган» – крупнейший в Европе питомник больших кошек
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      Путин прибыл в Китай с официальным визитом

      Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили поездку на скоростном поезде, вместе отправившись из Пекина в Тяньцзинь – город на берегу Желтого моря в 120 км от столицы. Дорога заняла полчаса. Тем самым Си продемонстрировал преимущества скоростного транспорта, а также китайского машиностроения
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      Новое извержение вулкана в Гватемале застало местных жителей врасплох

      В воскресенье в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго, признанное самым сильным за последние годы. Разбушевавшаяся стихия затронула более двух миллионов жителей. Серьезно пострадали несколько населенных пунктов. Власти эвакуировали три тысячи человек
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          МВД Грузии занялось поиском напавших на российских парапланелистов

             10 июня 2018, 12:55
          Фото: Зура Тваури/РИА Новости
          Текст: Алина Назарова

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          МВД Грузии проводит «интенсивные следственные действия» для установления лиц, которые в Казбегском районе избили российских парапланелистов Сергея Дементьева и Федора Челышева, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.

          Как отмечает ведомство, Челышев находится на лечении в Тбилиси, опасности для его жизни нет.

          Дело возбуждено по статья «Насилие», которая предусматривает до шести лет лишения свободы, и «Порча имущества» (до семи лет заключения).

          Также расследуется конфликт между украинскими и грузинскими парапланелистами в этом же районе. Подтверждено нанесение грузинскими парапланелистами украинцам словесных и физических оскорблений. Дело ведется по статье «Насилие». Проводятся соответствующие экспертизы.

          Предположительно конфликт возник из-за разделения сфер ведения данного бизнеса.

          Ранее Челышев рассказал о деталях инцидента газете ВЗГЛЯД.


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