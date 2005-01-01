МВД Грузии занялось поиском напавших на российских парапланелистов

МВД Грузии проводит «интенсивные следственные действия» для установления лиц, которые в Казбегском районе избили российских парапланелистов Сергея Дементьева и Федора Челышева, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.

Как отмечает ведомство, Челышев находится на лечении в Тбилиси, опасности для его жизни нет.

Дело возбуждено по статья «Насилие», которая предусматривает до шести лет лишения свободы, и «Порча имущества» (до семи лет заключения).

Также расследуется конфликт между украинскими и грузинскими парапланелистами в этом же районе. Подтверждено нанесение грузинскими парапланелистами украинцам словесных и физических оскорблений. Дело ведется по статье «Насилие». Проводятся соответствующие экспертизы.

Предположительно конфликт возник из-за разделения сфер ведения данного бизнеса.

Ранее Челышев рассказал о деталях инцидента газете ВЗГЛЯД.