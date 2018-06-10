Грузовик врезался в шесть легковушек на светофоре в Тюменской области

В результате столкновения грузовика с шестью легковыми автомобилями погибли три человека, четверо пострадали, среди пострадавших есть дети и беременная женщина, сообщают управление МЧС по Тюменской области и департамент здравоохранения региона.

Как сообщили в МЧС, легковые машины стояли на светофоре. В результате ДТП возник пожар, огонь уже потушили, передает ТАСС.

Директор департамента здравоохранения региона Инна Куликова сообщила, что «пострадали двое детей: одному два года, второй постарше». Опасных травм они не получили, только «ссадины и ушибы», но «на всякий случай» были доставлены в больницу.

Также пострадали две женщины, одна из которых беременна. У беременной женщины «практически нет травм», но ее также госпитализировали. Вторая женщина доставлена в больницу с переломом бедра и ожогом кисти.