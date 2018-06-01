ЦБ отозвал лицензию у страховой компании ХОСКА

Банк России принял решение об отзыве у страховой компании ХОСКА (Хабаровск) лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, добровольного имущественного страхования, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Такое решение принято в связи «с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления лицензии», отмечается в документе на сайте ЦБ.

Банк России приостанавливал действие лицензий страховой компании с 21 мая в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств.

В ЦБ отмечают, что в связи с отзывом лицензий ХОСКА обязана исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям.