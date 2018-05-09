Трамп сказал, какую премию хочет вместо Нобелевки

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о том, считает ли он себя достойным Нобелевской премии мира за успехи в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

По словам Трампа, «все думают», что он заслуживает Нобелевской премии мира, однако сам бы он так не сказал. «Вы знаете, что я хочу сделать? Я хочу завершить это [денуклеаризацию Корейского полуострова]. Премия, которую я хочу, – это победа для всего мира, даже не для нас, а победа для всего мира. Это единственная премия, которую я хочу», – приводит его слова РИА «Новости».

2 мая группа из 18 конгрессменов-республиканцев официально обратилась в Нобелевский комитет с инициативой удостоить Дональда Трампа премии мира «за его неустанную работу по достижению мира во всем мире» и усилия по нормализации ситуации на Корейском полуострове.

До этого американский политолог предлагал выдвинуть хозяина Белого дома на Нобелевскую премию мира. В Совфеде раскритиковали эту инициативу, предложив вручить Нобелевку лидерам двух Корей.