День Победы отметили на российской военной базе в Таджикистане

На 201-й российской военной базе в Таджикистане торжественно отметили День Победы. Посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов отметил значение вклада народов Советского Союза в разгром нацистской Германии и освобождение общей Родины от фашистов.

«Благодарю руководство Таджикистана и весь братский таджикский народ за вклад в Победу и за полное взаимопонимание в вопросах сохранения исторической памяти и недопущения фальсификации истории», – приводит его слова РИА «Новости».

Военные возложили венки и цветы к мемориалу солдат, погибших при исполнении воинского долга, и прошли парадным строем по плацу. Отличившиеся военнослужащие были награждены знаками отличия и почетными грамотами.

Торжество завершилось концертом и показательными выступлениями разведывательных подразделений. Кроме того, в соединении организовали выставку вооружения и военной техники и развернули полевую кухню.

На празднике были ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, представители российских ведомств и компаний, Епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим.

Праздничные мероприятия по случаю Дня Победы в среду, 9 мая, проходят во многих странах. Главный парад Победы по традиции состоялся на Красной Площади в Москве. После него в столице началось шествие «Бессмертного полка», в котором уже приняли участие более миллиона человек.