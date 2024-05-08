Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы

Путин определил национальные цели развития России

Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

Tекст: Валерия Городецкая

В указе, опубликованном на сайте Кремля, перечислены основные национальные цели, среди них – сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия людей и поддержка семьи. Этот пункт предусматривает, в частности, повышение суммарного коэффициента рождаемости в стране до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей, увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году (в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни), снижение уровня бедности, повышение МРОТ.

Также указано, что в регионах, где суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского, к 2030 году нужно добиться его роста до среднероссийского уровня.

К 2036 году необходимо добиться дифференциации показателей ожидаемой продолжительности жизни не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2023 года.

Кроме того, к 2030 году требуется, создавая условия для здорового образа жизни, снизить продолжительность временной нетрудоспособности людей трудоспособного возраста, повысить удовлетворенность россиян условиями для занятий спортом.

Также к 2030 году предписано обеспечить большему числу пожилых россиян и инвалидов услуги долговременного ухода, а участникам СВО – условия для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства. Планируется запустить цифровую платформу, способствующую сохранению здоровья в течение всей жизни человека «на базе принципа управления на основе данных».

К 2030 году уровень бедности должен быть ниже 7%, к 2036-му – ниже 5%, для многодетных семей – 12% и 8% соответственно. Предполагается увеличение МРОТ к 2030 году в два раза в сравнении с показателями 2023 года с достижением его величины не менее чем 35 тыс. рублей в месяц и внедрение в 2026–2027 годах новых систем оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций, бюджетного сектора.

Для достижения цели «Устойчивая и динамичная экономика» поручено в том числе обеспечить темп роста ВВП страны выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему ВВП, вхождение России к 2030 году в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации.

Предусмотрено снижение доли импорта товаров и услуг в структуре ВВП до 17%, увеличение инвестиций в основной капитал, рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции.

Запланированы рост реальных доходов в малом и среднем бизнесе, рост капитализации фондового рынка.

Предусмотрены увеличение доли туристской отрасли и экспорта туристских услуг, объема производства и экспорта продукции агропромышленного комплекса, объема перевозок по международным транспортным коридорам, объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров, доли креативных индустрий.

Ожидается вовлечение средних и крупных предприятий в проекты повышения производительности труда; создание системы повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики, институциональных условий для постоянного профессионального развития.

Еще одна цель – комфортная и безопасная среда для жизни. В частности, Путин поручил обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году, улучшить качество среды для жизни в опорных населенных пунктах, обновить жилищный фонд не менее чем на 20% по сравнению с показателем 2019 года, сократить количество непригодного для жизни жилья, повысить доступность жилья на первичном рынке, увеличить авиаподвижность населения не менее чем на 50% по сравнению с показателем прошлого года, а также обеспечить подключение к газу не менее 1,6 млн домовладений к 2030 году и не менее чем 3 млн домовладений к 2036 году.

Ожидается строительство и модернизация не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки; обеспечение роста энергетической и ресурсной эффективности.



Также среди целей предусмотрено увеличение парка общественного транспорта со сроком эксплуатации не старше нормативного и доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения. Должна снизиться смертность в результате ДТП.

Еще одним пунктом указана реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности, подразумевающая вовлечение молодежи в проекты и программы, направленные на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание.

В указе предписывается создать условия для одновременного освоения 30% студентов нескольких квалификаций в рамках профессионального образования.

Также планируется увеличить численность иностранных студентов в вузах, обеспечить работу системы выявления и развития способностей и талантов детей и молодежи.

Запланировано формирование системы подбора, развития и ротации кадров на основе принципов равных возможностей, приоритета профессиональных знаний и квалификаций, включая механизмы регулярной оценки и обратной связи в рамках единой цифровой платформы.



К 2030 году должна возрасти удовлетворенность россиян работой государственных и муниципальных организаций культуры, сформирована современная система профессионального развития педагогических работников.

Также предписано завершить капитальный ремонт зданий дошкольного образования и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в таком ремонте по состоянию на 1 января 2025 года. Предусмотрено расширение доступа россиян в малых населенных пунктах к аудиовизуальному контенту.

Кроме того, в качестве одной из целей указано «экологическое благополучие». Предписано сформировать экономику замкнутого цикла, добившись сортировки 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов. Предусмотрены поэтапное снижение в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения, ликвидация десятков опасных объектов, снижение объема сбрасываемых неочищенных сточных вод, меры по сохранению лесов и биологического разнообразия.

Запланированы снижение разрыва бюджетной обеспеченности между субъектами России, формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами, создание национальной системы мониторинга климатически активных веществ и реализация программ адаптации к изменениям климата.



Еще одной целью является технологическое лидерство. В частности, она подразумевает обеспечение технологической независимости, вхождение России в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, увеличение затрат на исследования и разработки.

Также планируется повысить уровень добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности, долю отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на основе российских линий разработки, выручку малых технологических компаний.



Достижение национальной цели «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» характеризуют в том числе увеличение домохозяйств, имеющих доступ к высокоскоростному интернету, переход не менее 80% отечественных организаций на российское ПО, увеличение до 95% доли использования российского ПО в госорганах.

Планируется формирование рынка данных, рост инвестиций в отечественные решения в сфере ИТ, обеспечение повышения уровня удовлетворенности граждан качеством работы государственных служащих. Должна быть создана система эффективного противодействия киберпреступлениям, обеспечен сетевой суверенитет.

К 2030 году запланировано достижение «цифровой зрелости», предполагающей автоматизацию большей части транзакций и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Доля предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме должна вырасти до 99%.

Правительству предписано разработать и представить блок национальных проектов, единый план по достижению национальных целей, стратегию пространственного развития России, план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры. Правительственные акты должны быть приведены в соответствие с указом Путина. Кабмину предписано ежегодно предусматривать средства на реализацию национальных целей и направление на них дополнительных доходов федерального бюджета. Администрации президента предписано определить социологические показатели достижения национальных целей и обеспечить их мониторинг.



Напомним, 7 мая Путин официально вступил в должность президента России.