Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы

Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.0 комментариев
Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.0 комментариев
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Пашинян заявил, что не считает нужным ехать на парад Победы в Москву каждый год
В Telegram-канале «Sputnik Армения» указано, что Пашинян принял участие в мероприятиях 9 мая в Москве в прошлом году.
«Не думаю, что должен делать это каждый год. Я не помню такой практики, чтобы какой-либо из руководителей Армении каждый год участвовал в параде Победы», – отметил он.
Ранее стало известно, что парад Победы 9 мая в Москве посетят лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.
Эти встречи стали первыми после официального вступления Путина в должность президента 7 мая, передает ТАСС. И Рошаль, и Гуревич были приглашены на инаугурацию в качестве гостей.
Рошаль отметил физическую форму президента. «Вы в прекрасной физической форме! Вы сегодня прошли марафон по лестницам», – сказал он Путину. В качестве подарка к инаугурации Рошаль подарил ему книгу со своими философскими размышлениями, сообщила пресс-служба Кремля.
Учительницу Гуревич, которой исполнилось 90 лет, Путин встретил с букетом цветов. Она была его классным руководителем в средней школе.
Напомним, 7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента.
Полотно находится в коридорах Кремля с 2016 года, картина выставлялась как часть выставки работ учеников академии, передает РИА «Новости».
В академии уточнили, что экспозиция планировалась как временная, однако «она как-то там прижилась». Веселова уже выпустилась из академии, сейчас художница работает преподавателем в мастерской витража и художественной обработки стекла.
Напомним, 7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента на шесть лет. Правительство России ушло в отставку.
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
В указе, опубликованном на сайте Кремля, перечислены основные национальные цели, среди них – сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия людей и поддержка семьи. Этот пункт предусматривает, в частности, повышение суммарного коэффициента рождаемости в стране до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей, увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году (в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни), снижение уровня бедности, повышение МРОТ.
Также указано, что в регионах, где суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского, к 2030 году нужно добиться его роста до среднероссийского уровня.
К 2036 году необходимо добиться дифференциации показателей ожидаемой продолжительности жизни не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2023 года.
Кроме того, к 2030 году требуется, создавая условия для здорового образа жизни, снизить продолжительность временной нетрудоспособности людей трудоспособного возраста, повысить удовлетворенность россиян условиями для занятий спортом.
Также к 2030 году предписано обеспечить большему числу пожилых россиян и инвалидов услуги долговременного ухода, а участникам СВО – условия для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства. Планируется запустить цифровую платформу, способствующую сохранению здоровья в течение всей жизни человека «на базе принципа управления на основе данных».
К 2030 году уровень бедности должен быть ниже 7%, к 2036-му – ниже 5%, для многодетных семей – 12% и 8% соответственно. Предполагается увеличение МРОТ к 2030 году в два раза в сравнении с показателями 2023 года с достижением его величины не менее чем 35 тыс. рублей в месяц и внедрение в 2026–2027 годах новых систем оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций, бюджетного сектора.
Для достижения цели «Устойчивая и динамичная экономика» поручено в том числе обеспечить темп роста ВВП страны выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему ВВП, вхождение России к 2030 году в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации.
Предусмотрено снижение доли импорта товаров и услуг в структуре ВВП до 17%, увеличение инвестиций в основной капитал, рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции.
Запланированы рост реальных доходов в малом и среднем бизнесе, рост капитализации фондового рынка.
Предусмотрены увеличение доли туристской отрасли и экспорта туристских услуг, объема производства и экспорта продукции агропромышленного комплекса, объема перевозок по международным транспортным коридорам, объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров, доли креативных индустрий.
Ожидается вовлечение средних и крупных предприятий в проекты повышения производительности труда; создание системы повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики, институциональных условий для постоянного профессионального развития.
Еще одна цель – комфортная и безопасная среда для жизни. В частности, Путин поручил обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году, улучшить качество среды для жизни в опорных населенных пунктах, обновить жилищный фонд не менее чем на 20% по сравнению с показателем 2019 года, сократить количество непригодного для жизни жилья, повысить доступность жилья на первичном рынке, увеличить авиаподвижность населения не менее чем на 50% по сравнению с показателем прошлого года, а также обеспечить подключение к газу не менее 1,6 млн домовладений к 2030 году и не менее чем 3 млн домовладений к 2036 году.
Ожидается строительство и модернизация не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки; обеспечение роста энергетической и ресурсной эффективности.
Также среди целей предусмотрено увеличение парка общественного транспорта со сроком эксплуатации не старше нормативного и доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения. Должна снизиться смертность в результате ДТП.
Еще одним пунктом указана реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности, подразумевающая вовлечение молодежи в проекты и программы, направленные на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание.
В указе предписывается создать условия для одновременного освоения 30% студентов нескольких квалификаций в рамках профессионального образования.
Также планируется увеличить численность иностранных студентов в вузах, обеспечить работу системы выявления и развития способностей и талантов детей и молодежи.
Запланировано формирование системы подбора, развития и ротации кадров на основе принципов равных возможностей, приоритета профессиональных знаний и квалификаций, включая механизмы регулярной оценки и обратной связи в рамках единой цифровой платформы.
К 2030 году должна возрасти удовлетворенность россиян работой государственных и муниципальных организаций культуры, сформирована современная система профессионального развития педагогических работников.
Также предписано завершить капитальный ремонт зданий дошкольного образования и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в таком ремонте по состоянию на 1 января 2025 года. Предусмотрено расширение доступа россиян в малых населенных пунктах к аудиовизуальному контенту.
Кроме того, в качестве одной из целей указано «экологическое благополучие». Предписано сформировать экономику замкнутого цикла, добившись сортировки 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов. Предусмотрены поэтапное снижение в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения, ликвидация десятков опасных объектов, снижение объема сбрасываемых неочищенных сточных вод, меры по сохранению лесов и биологического разнообразия.
Запланированы снижение разрыва бюджетной обеспеченности между субъектами России, формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами, создание национальной системы мониторинга климатически активных веществ и реализация программ адаптации к изменениям климата.
Еще одной целью является технологическое лидерство. В частности, она подразумевает обеспечение технологической независимости, вхождение России в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, увеличение затрат на исследования и разработки.
Также планируется повысить уровень добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности, долю отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на основе российских линий разработки, выручку малых технологических компаний.
Достижение национальной цели «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» характеризуют в том числе увеличение домохозяйств, имеющих доступ к высокоскоростному интернету, переход не менее 80% отечественных организаций на российское ПО, увеличение до 95% доли использования российского ПО в госорганах.
Планируется формирование рынка данных, рост инвестиций в отечественные решения в сфере ИТ, обеспечение повышения уровня удовлетворенности граждан качеством работы государственных служащих. Должна быть создана система эффективного противодействия киберпреступлениям, обеспечен сетевой суверенитет.
К 2030 году запланировано достижение «цифровой зрелости», предполагающей автоматизацию большей части транзакций и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Доля предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме должна вырасти до 99%.
Правительству предписано разработать и представить блок национальных проектов, единый план по достижению национальных целей, стратегию пространственного развития России, план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры. Правительственные акты должны быть приведены в соответствие с указом Путина. Кабмину предписано ежегодно предусматривать средства на реализацию национальных целей и направление на них дополнительных доходов федерального бюджета. Администрации президента предписано определить социологические показатели достижения национальных целей и обеспечить их мониторинг.
Напомним, 7 мая Путин официально вступил в должность президента России.
Полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы российские флаги и георгиевские ленточки на мемориалах
Согласно документу, запрещено одобрение СВО, исполнять все варианты «Священной войны», демонстрировать флаги с гербами СССР, Белоруссии, Чечни, а также символику, связанную с Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.
Ограничения не касаются членов дипломатических делегаций и «других привилегированных лиц», также ношение военной формы разрешено ветеранам Второй мировой, передает ТАСС.
Правила будут действовать с 6.00 (7.00 мск) 8 мая до 22.00 (23.00 мск) 9 мая в Трептов-парке, в районах Тиргартен и Панков. Георгиевские ленточки, российская символика разрешены лишь как часть венков, цветов для возложения. В Берлине памятные мероприятия пройдут 8–9 мая, а также запланированы демонстрации.
Ранее «Бессмертному полку» запретили собираться на главной площади Кишинева.
До этого стало известно, что Казахстан не планирует проводить в этом году военный парад, посвященный Дню защитника Отечества (7 мая) и Дню Победы (9 мая). Минобороны республики отметило, что отказ от торжественных мероприятий позволит сэкономить бюджетные средства, а также направить все силы на «решение других задач».
Посольство потребовало снять запрет на связанную с Днем Победы атрибутику в Берлине
Посольство рассматривает эти запреты как «дискриминацию, противоречащую духу послевоенного исторического примирения народов России и Германии», и требует их полной отмены, заявили в диппредставительстве, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы на трех крупных советских мемориалах российские флаги, знамена, георгиевские ленты, символы V, Z, военные марши и песни.
Помощник президента Ушаков: Не пришедшие на инаугурацию Путина послы забыли, зачем находятся в Москве
По его словам, такие действия «о многом говорят сами по себе», передает ТАСС.
Ушаков добавил, что послам помешали осуществлять нормально дипломатические функции их столицы, а это вызывает сожаление.
Напомним, Владимир Путин официально вступил в должность президента на шестилетний срок.
Президент Кубы прилетел в Россию для присутствия на параде Победы
Отмечается, что кубинский лидер будет присутствовать на параде Победы, после чего проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что парад Победы 9 мая в Москве посетят лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.
Путин поручил к июлю доложить о переводе ВАК под эгиду Российской академии наук
Доклад ожидается до 1 июля 2024 года. Правительству поручено разработать предложения по закреплению координирующей роли РАН в развитии системы государственной научной аттестации.
Кроме того, к 1 июля кабмин и РАН должны подготовить предложения по передаче РАН издательства «Наука» и Российского центра научной информации, передает ТАСС.
В бюджет с 2025 года предписывается закладывать средства на увеличение ежемесячных выплат академикам до 200 тыс. рублей, членам-корреспондентам – до 100 тыс. рублей. В результате выплаты академикам и членкорам РАН вырастут в два раза по сравнению с уровнем 2023 года.
Напомним, Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
Политолог Минченко: Президент показал, что развитие страны должно идти рука об руку с ее традициями
«Во время церемонии инаугурации Владимир Путин сделал значительный акцент на ценностях справедливости – как внутри России, так и за ее пределами. Он четко обозначил, что мир нуждается в новом международном порядке, где голос каждой страны может быть услышан и учтен», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Что касается нашей Родины, то здесь президент также планирует работать на благо создания равных возможностей для всех членов общества. В его речи был слышен акцент на развитии государства. Отмечу, что в его понимании улучшение страны должно идти рука об руку с пониманием и принятием глубоких традиций России», – отмечает эксперт.
«В этом плане будущие успехи РФ выстроятся на фундаменте уже достигнутых вершин. И здесь речь идет не только про новейшее время: важно учитывать многовековой исторический опыт, которым обладает государство. Путин наглядно показал, что он готов к серьезной и вдумчивой работе с учетом всех перечисленных факторов», – подчеркивает собеседник.
«Важными с точки зрения символизма стали напутственные слова президенту от патриарха Кирилла. Его речь оказалась богатой на смыслы. Она получилась обширной, но каждое слово в ней имело колоссальное значение. Думаю, что столь большое внимание к религиозной стороне церемонии также дает намек на то, какие именно ценности Россия собирается отстаивать и продвигать», – резюмировал Минченко.
Во вторник в Москве прошла церемония инаугурации вновь избранного президента России Владимира Путина. Глава государства прибыл на церемонию в Кремле на обновленном лимузине отечественной марки Aurus. На пути его сопровождал кортеж, состоящий из электрических мотоциклов Aurus Merlon, ранее не представленных публике.
Позже в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин принес присягу народу России. Ее слова, как и статус главы государства, определены четвертой главой Конституции страны. После принятия президентского знака вступление в должность официально состоялось.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин самостоятельно написал речь для инаугурации. В ней президент сердечно поблагодарил жителей всех регионов страны за оказанное доверие. «Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество», – заявил глава государства.
Он также выразил уверенность в том, что Россия достойно пройдет текущие испытания и станет еще сильнее. «Сегодня, по сути, мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей и нашими предками», – подчеркнул Путин. По его мнению, в будущем многое будет зависеть от единства и сплоченности народа страны.
«Уверен, мы достойно пройдем через этот трудный, рубежный период, станем еще сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития. А это прежде всего народосбережение. Уверен, что поддержка многовековых семейных ценностей, традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти», – подчеркнул российский лидер.
Он также затронул тему отношений с западными странами. «Мы не отказываемся от диалога с западными государствами, выбор – за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь сотрудничества, – сказал Путин. – Разговор, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности, возможен. Но не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга».
В заключение президент добавил: «Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным, еще более мощным. Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим!»
После завершения торжественной речи глава государства отправился на Соборную площадь, где принял парад Президентского полка ФСО. Завершающей точкой в инаугурационных мероприятиях стало прибытие Путина в Благовещенский собор. Здесь патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил благодарственный молебен по случаю вступления главы государства в должность.
Посол Китая заявил, что Пекин приветствует визит Путина в КНР
«Президент Владимир Путин – старый друг председателя Си Цзиньпина и китайского народа. Китайская сторона приветствует государственный визит Путина после его вступления в должность президента», – передает РИА «Новости» слова дипломата.
Чжан Ханьхуэй добавил, что Китай и Россия несут ответственность за развитие и прогресс человечества. Страны готовы работать над укреплением многостороннего стратегического взаимодействия в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и других организаций.
Напомним, 7 мая Путин официально вступил в должность президента России.
Политолог Баширов: Народосбережение и суверенитет России – главные темы нового президентского срока Путина
«В обращении президента было два главных традиционных направления: внутренняя и внешняя политика. Что касается внутренней политики, то главная задача, которую обозначил президент, – это народосбережение, которое является главной целью при реализации большинства нацпроектов. Путин подчеркнул, что на достижение этой цели должны работать все уровни и ветви власти», – пояснил Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.
«А в вопросах внешней политики президент еще раз продемонстрировал, что Россия привержена суверенности и конкурентоспособности на мировой арене, сохраняя свое миролюбие. Еще один концепт, на котором настаивает Путин, – это равноправие всех стран. Старая колониальная модель разделения мира умерла. Бессмысленно на ней настаивать и вести войны за свой диктат. И чем быстрее западные элиты это осознают, тем лучше для их же стран», – добавил аналитик.
«В целом Путин еще раз подчеркнул: мы будем защищать свои интересы, причем не только дипломатически, но и с использованием силовых средств. Это видно и на примере СВО, и в анонсированных накануне учениях ядерных сил. Россияне готовы и далее отстаивать свой исторический путь, свои ценности. И избрание Путина на должность президента это еще раз подтвердило», – констатировал эксперт.
Инаугурация Путина прошла во вторник в Большом Кремлевском дворце. В ходе своего обращения президент подчеркнул, что интересы и безопасность народа России стояли и будут стоять для него превыше всего. Путин поблагодарил воинов, граждан России, «жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной».
Церемония инаугурации завершилась артиллерийским салютом из 30 залпов со стороны Кремлевской набережной.
Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, самовыдвиженец Путин набрал 87,28% голосов. На выборах была зафиксирована рекордная явка – 77,44%.
Политолог Межуев: Инаугурация продемонстрировала глубокое осознание президентом собственного долга пред Отечеством
«Церемония инаугурации оказалась поистине торжественной. Парад президентского полка, богослужение в Благовещенском соборе – все это подчеркивало приверженность нашего государства богатым традициям», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.
«Интересно, что церемонию не смогла испортить даже плохая погода. Наоборот, дождь со снегом добавили инаугурации особой утонченности. Участники парада, не обращая внимания на слякоть, продемонстрировали невероятную слаженность. В какой-то степени это можно считать метафорой пути России: идти вперед, делать то, что должно, несмотря на все преграды», – подчеркивает собеседник.
«За церемонией следили многие жители России. Думаю, не будет преувеличением сказать, что каждый в этот момент испытывал непередаваемую гордость за свою страну и президента, который ведет государство к лучшему будущему», – отмечает эксперт.
«Отмечу, что речь Владимира Путина оказалась вемьма искренней. Он заявил, что стране предстоит пройти через «трудный, рубежный период», и эта честность стоит многого. Глава государства выглядел серьезным и собранным. Было видно, что к происходящим событиям он относится с глубоким осознанием собственного долга пред Отечеством», – уточняет он.
«Его призыв к сплочению, к истинному народному единению выглядел крайне актуальным. Он перечислил ряд достижений последнего времени и отметил, что, идя рука об руку вместе, наше общество может добиться большего. Думаю, что население России услышит этот призыв и новый срок Владимира Путина окажется еще более успешным, чем предыдущий», – резюмирует Межуев.
Во вторник в Москве прошла церемония инаугурации вновь избранного президента России Владимира Путина. На мероприятие пригласили около 2,6 тыс. гостей. Среди них – сенаторы и депутаты, члены правительства, доверенные лица главы государства, военные, волонтеры, представители общественных организаций.
Путин прибыл на церемонию на обновленном лимузине отечественной марки Aurus. На пути его сопровождал кортеж, состоящий из электрических мотоциклов Aurus Merlon, до этого широкой общественности эти модели представлены не были.
Позже в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца Путин принес присягу народу России. Ее слова, как и статус главы государства, определены четвертой главой Конституции страны. После принятия президентского знака, вступление в должность официально состоялось.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин самостоятельно написал речь для инаугурации. В ней президент сердечно поблагодарил жителей всех регионов страны за оказанное доверие. «Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество», – цитирует его официальный сайт Кремля.
Путин выразил уверенность в том, что Россия достойно пройдет через текущие испытания и станет еще сильнее. «Сегодня, по сути, мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей и нашими предками», – подчеркнул Путин. По его мнению, в будущем многое будет зависеть от единства и сплоченности народа страны.
После завершения торжественной речи глава государства отправился на Соборную площадь, где принял парад Президентского полка ФСО. Данная часть инаугурации стала важной традицией с 2000 года. Кроме того, 7 мая Президентский полк отмечает профессиональный праздник – День части.
Заверщающей точкой в инаугурационных мероприятиях стало прибытие Путина в Благовещенский собор. Здесь патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил благодарственный молебен по случаю вступления главы государства в должность. Он подчеркнул, что миллионы россиян видят в Путина не только политика, но и доброго, сердечного человека. Также патриарх благословил Путина на службу Родине.
Поздравление было направлено через российское посольство. В послании лидер КНДР выразил надежду, что Путина ждут «замечательные успехи» в работе на должности главы российского государства, передает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.
Напомним, во вторник в Москве прошла церемония инаугурации вновь избранного президента России. Путин в пятый раз вступил в должность президента России.
Король Бахрейна и наследный принц поздравили Путина с инаугурацией
Король высоко оценил двусторонние отношения между Бахрейном и Россией и выразил стремление продолжать сотрудничество с президентом Российской Федерации, передает ТАСС.
Ранее президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил Путина со вступлением в должность президента.