Медведев назвал в числе приоритетов борьбу с раком

Борьба с онкологическими заболеваниями должна стать одним из приоритетов развития системы здравоохранения России, заявил и.о. премьер-министра Дмитрий Медведев.

«Гораздо сложнее ситуация обстоит с онкологией. И вот это направление действительно должно быть приоритетным на ближайшие годы», – передает его слова ТАСС.

Медведев добавил, что в этой сфере успехи и медицины, и организации медицинской помощи слабее.

В декабре президент России Владимир Путин говорил, что в борьбе с онкологией подвижки не такие, как требуется.

В начале марта Путин заявил, что на развитие здравоохранения в регионах страны будут выделены дополнительные средства.