В Раде призвали лишить жителей Донбасса и Крыма украинского гражданства

Народный депутат Верховной рады от фракции «Свобода» Игорь Мирошниченко заявил в эфире телеканала ZiK, что жителей Донбасса и Крыма, получивших новые паспорта, необходимо лишить украинского гражданства.

«Все, кто на оккупированных территориях получил паспорта других государств, они нарушают конституцию Украины и должны быть автоматически лишены украинского гражданства», – сказал Мирошниченко, передает РИА «Новости».

По его словам, конституция страны не предусматривает двойное гражданство.

Депутат добавил, что Украина должна «особо заботиться» и защищать граждан, которые отказались получать новые паспорта. Мирошниченко заявил, что после «деоккупации» необходимо проделать тяжелую работу по возвращению местного населения в лоно Украины таким образом, чтобы эта часть общества «не была сепаратистским элементом».

В апреле в Верховной раде началось рассмотрение законопроекта, предлагающий лишать украинского гражданства крымчан, которые добровольно участвовали в российских выборах.