Черчесов рассказал о позиции Березуцких по поводу участия в сборной

Защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие не меняли своей позиции относительно выступления за сборную России по футболу, сказал главный тренер сборной Станислав Черчесов.

«Могу сказать, что перед матчем с «Зенитом» я действительно ездил на тренировку ЦСКА. Общался там не только с братьями Березуцкими, но и с Игорем Акинфеевым, Александром Головиным, Виктором Гончаренко. Тем не менее, позиция братьев никак не изменилась, поэтому не стоит вводить в заблуждение болельщиков и ставить в неловкое положение самих игроков. Как и говорили ранее, в пятницу планируем объявить расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату мира», – передает слова Черчесова ТАСС.

Ранее во вторник некоторые СМИ сообщили, что Березуцкие могут войти в окончательную заявку сборной России на ЧМ-2018. Из-за травм Георгия Джикии и Виктора Васина у Черчесова, который намерен поставить пять защитников, проблемы с составом, сообщал «Матч ТВ», поэтому он ездил на встречу с Березуцкими и просил их вернуться в сборную, они ответили согласием.

Напомним, в марте Березуцкие заявили, что решили завершить выступления за сборную России.