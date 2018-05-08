Ученые предупредили о двух магнитных бурях

Магнитная буря второго уровня произойдет 17 мая, прогнозирует лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. Лебедева РАН (ФИАН).

Магнитные бури второго уровня могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами. В то же время могут наблюдаться полярные сияния на высоких широтах от 60 градусов и выше, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФИАН.

Уточняется, что магнитосфера Земли будет возмущенной 18 мая.

Спустя две недели, 2 июня, ожидается магнитная буря первого уровня по пятибалльной шкале.

Напомним, мощнейшая магнитная буря произошла в марте.

Ранее специалисты центра «Антистихия» сообщили, что в 2018 году на Земле ожидаются несколько десятков магнитных бурь, в том числе от двух до четырех очень сильных.