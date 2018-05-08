Президент Южной Кореи призвал Японию к нормализации отношений с КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал Японию возобновить диалог с КНДР по нормализации отношений между странами во имя «обеспечения мира и безопасности и за пределами Корейского полуострова в Северо-Восточной Азии».

По словам южнокорейского лидера, во время межкорейского саммита председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын выразил готовность начать диалог с Японией «в любое время», передает РИА «Новости».

«Я думаю, особенно необходимо возобновить диалог между Северной Кореей и Японией», – заявил Мун Чжэ Ин в интервью японской газете «Иомиури».

Он выразил надежду на «активную поддержку и сотрудничество со стороны Японии» для мира на Корейском полуострове.

По словам Мун Чжэ Ина, после межкорейского саммита в Северо-Восточной Азии «начался огромный глобально-исторический перелом».

При этом президент Южной Кореи отметил, что «Япония может сыграть очень важную роль для мира и процветания на Корейском полуострове», в том числе путем «предоставления гарантий северокорейскому режиму».

Напомним, в конце апреля, перед саммитом двух Корей, премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал условие начала диалога с КНДР.