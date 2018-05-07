В московское метро впервые за 40 лет вернут урны

Московский метрополитен тестирует на станции «Проспект мира» Кольцевой линии метро новый вид урн, как в лондонской подземке, которые в дальнейшем можно разместить в вестибюлях и переходах станций, сообщили в пресс-службе метрополитена.

«Мы запустили пилот по установке дополнительных урн в метро. Мы посмотрели на опыт коллег в других метрополитенах мира и решили протестировать у себя урны, как в метро Лондона», – передает слова представителя пресс-службы агентство «Москва».

Урна выполнена из прозрачного пакета и имеет маленький разъем – это сделано в целях безопасности. Пока такую урну установили у касс на станции «Проспект мира» Кольцевой линии.

«Если пассажирам понравится это решение, то мы проработаем установку дополнительных урн в вестибюлях и в переходах на других станциях», – сказали в пресс-службе.

Отмечается, что пилотный проект продлится месяц.

Пассажиры могут оставить комментарии в разделе обратная связь в приложении «Метро Москвы» и на Едином транспортном портале в разделе «Оставить обращение».

Урны из метро убрали после теракта в подземке в 1977 году. Бомба взорвалась на перегоне между станциями «Измайловская» и «Первомайская». В 2015 году представители метрополитена анонсировали появление урн на станциях, однако этот проект так и не был реализован, передает «Вести.ру».