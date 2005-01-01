Ургант купил особняк за 7 млн долларов

Телеведущий, шоумен Иван Ургант приобрел особняк в Подмосковье стоимостью более 7 млн долларов, сообщили СМИ.

«Ваня всегда был прижимистым в вопросе финансов. У него даже директора нет! Все переговоры по корпоративным делам ведет сам. С учетом нестабильной экономики в стране он, конечно, выбрал идеальный вариант для вложений», – приводит «СтарХит» слова источника в окружении артиста.

Особняк приобретен в коттеджном поселке Горки-10 на 25-м километре Рублево-Успенского шоссе. Это элитное место. Участок, приобретенный Ургантом, - 50 соток. В трехэтажном доме есть зимний сад-холл, гостевой блок, каминная, столовая с выходом на открытую веранду, просторная бильярдная, пишет портал.

Отмечается, что семья Урганта практически сразу переехала в этот особняк.

Артист также владеет жилой площадью не только в Санкт-Петербурге, но и по нескольким адресам в Москве – в том числе трехкомнатная и четырехкомнатная квартиры в центре столицы, апартаменты на 77-м этаже небоскреба делового центра «Москва-Сити» и семейное поместье, строительство которого длилось восемь лет, неподалеку от нового особняка.