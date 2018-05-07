В России придумали новый материал для имплантов

Ученые томского Института физики прочности и материаловедения (ИФПМ СО РАН) разрабатывают сплавы нового поколения с упругостью человеческой кости для производства медицинских имплантатов, сообщили в пресс-службе инновационных организаций Томской области.

«Мы занимаемся сплавами системы титан-ниобий, которые при определенном содержании второго компонента (ниобия) имеют модуль упругости порядка 55 гигапаскалей, что сопоставимо с костной тканью. На выходе должен получиться новый биосовместимый материал с высокими механическими характеристиками, пригодный для изготовления любых имплантатов», – передает РИА «Новости» слова специалиста лаборатории физики наноструктурных биокомпозитов ИФПМ Ивана Глухова.

По словам экспертов, для получения сплавов титана и ниобия предложен метод плавки релятивистским пучком электронов вне вакуума.

Материалы для исследований производятся совместно с учеными из Института ядерной физики (ИЯФ СО РАН), Новосибирского государственного техуниверситета и партнеров в Китае, после чего механические свойства полученного материала улучшаются в Томске.



«Для получения сплава мы используем различные методы порошковой металлургии: электродуговую плавку и плавку высокоэнергетическим электронным пучком, подбирая оптимальные режимы, а затем улучшаем механические свойства полученных сплавов, используя интенсивную пластическую деформацию», – сказал Глухов.



Сообщается также, что работа над проектом рассчитана на два года.