Макрон не исключил войны с Ираном

Отказ лидера США Дональда Трампа от иранской ядерной сделки может привести к войне, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Это означает, что мы откроем ящик Пандоры, может быть война», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel слова Макрона.

Он заявил также, что, по его мнению, Трамп не стремится разжечь новый конфликт: «Я не думаю, что Дональд Трамп хочет начать войну».

Напомним, глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что отказ от соглашения по иранской ядерной программе будет ошибкой, так как это лучшая гарантия того, что Тегеран не получит ядерное оружие.