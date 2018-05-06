Глава МВД Пакистана ранен в результате покушения

На министра внутренних дел Пакистана Ахсана Икбала совершили покушение, в результате глава МВД получил неопасное для жизни ранение в плечо, сообщают пакистанские власти.

Об этом сообщает «Интерфакс».

ТАСС сообщает, что Икбал ранен в ходе встречи с населением в его избирательном округе в городе Наровал. Нападавший – 22-летний Абиб Хуссейн – выстрелил в министра с расстояния 13 метров, когда тот садился в свой автомобиль.

Стрелявшего задержали однопартийцы министра, представители партии Пакистанская мусульманская лига – Наваза.

При этом напавший на министра человек пытался произвести второй выстрел, но не успел.

Министр был доставлен в госпиталь, однако его здоровью ничего не угрожает.