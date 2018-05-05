Военный эксперт дал оценку операции авианосной группы ВМС США в Сирии

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал начало операции авианосной ударной группы (АУГ) во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» в Сирии.

Леонков в комментарии RT заметил, что после объявления США о начале операции возникает целый ряд вопросов. Он напомнил, что недавно американский лидер Дональд Трамп говорил, что США якобы уничтожили «Исламское государство*» в Сирии. «Тогда с каким же ИГ* американцы собираются там бороться, если уже заявляли о его уничтожении?» – задается вопросом эксперт.

Также эксперту интересны основания для начала американской боевой операции в Сирии. «У них нет ни резолюции ООН, ничего вообще нет. То есть это очередное попрание международного права. Сами пришли, сами где-то там порядок наводят, не спрашивая законного правительства Сирии», – заметил он

По словам Леонкова, если в Сирийской арабской республике произойдет очередная провокация, как это было в городе Дума, то авианосная группа ВМС США обязательно ею воспользуется. «Те силы, которые собраны в восточной части Средиземного моря, всей мощью попытаются снова наказать Сирию», – сказал он, отметив, что никакой обещанной борьбы с ИГ в Сирии не будет, а вместо нее Вашингтон будет показывать поддержку силам, с 2011 года пытающимся свергнуть законное сирийское правительство во главе с президентом страны Башаром Асадом.

Накануне в ВМС США сообщили, что находящаяся в Средиземном море авианосная ударная группа (АУГ) во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» начала воздушные операции возглавляемой США международной антитеррористической коалиции против ИГ в Сирии.

Авианосная ударная группа во главе с «Гарри Трумэном» вошла в акваторию Средиземного моря 27 апреля. Перед этим сообщалось, что АУГ в связи с «растущими вызовами со стороны России» может остаться Средиземном море, нарушив введенный почти 30 лет назад порядок ротации авианосцев.