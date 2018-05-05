Керри попытался спасти ядерную сделку с Ираном

В 2018 году состоялось несколько встреч бывшего главы Госдепа США Джона Керри и руководителя внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, сообщают СМИ.

Стороны обсуждали пути сохранения ядерной сделки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Boston Globe.

Напомним, США обвинили Иран в обмане МАГАТЭ. Глава американского государства Дональд Трамп негативно относится к ядерной сделке с Ираном и грозит выйти из соглашения. Тегеран заявил, что не будет пересматривать или вносить поправки в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).