Сотрудницу московской полиции застали за исполнением блатной песни

Пользователи соцсетей обсуждают ролик, в котором младший лейтенант полиции поет блатную песню Любови Успенской, находясь за рулем BMW.

Сотрудница столичной полиции за рулем дорогого автомобиля спела блатные песни и была записана на видео, которое опубликовали в Twitter. (Согласно закону о СМИ ВЗГЛЯД не может опубликовать ролик из-за нецензурной лексики).

«АУЕ, блатные песни про воров, белый кожаный салон нового BMW и младший лейтенант московской полиции В. Якунина», – написал пользователь соцсети.

В кожаном салоне BMW звучит песня Любови Успенской, а младший лейтенант подпевает: «Раз темной ночкой пошли мы на дело. Вор погорел, погорела и я. Вор оторвался, а я не успела, и в уголовку закрыли меня».

Ранее стало известно, что архимандрит Венедикт (Цирковый), который исполнил «Мурку» в одном из московских храмов, должен покинуть пределы Московской епархии и отправиться в Тираспольскую епархию. В РПЦ посчитали, что поступок священника, который спел «Мурку» в трапезной храма, находится за гранью допустимого. В то же время депутат Виталий Милонов заступился за священника.