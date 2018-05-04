Ошибка Dow Jones обвалила акции разработчика видеоигр

Стоимость акций разработчика видеоигр Activision снизилась на 6% из-за того, что Dow Jones Newswires допустил ошибку, опубликовав отчетность компании раньше времени.

Dow Jones сообщил, что выручка Activision составила 1,7 млрд долларов, тогда как, по данным самой компании, – 1,97 млрд, передает «Интерфакс».

В Dow Jones отметили, что сожалеют об ошибке и о том, что «непреднамеренно нарушили эмбарго».