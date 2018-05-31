ЕС потребовал от Киева завершить расследование убийств в Одессе 2 мая

Европейский союз напомнил украинских властям о необходимости завершить расследование убийств в Одессе 2 мая 2014 года, а также преступлений на Майдане. ЕС также выступил за то, чтобы Киев занялся проблемой публикации личных данных журналистов на интернет-сайтах.

«ЕС и Украина подтвердили, что необходим дальнейший прогресс в расследовании преступлений на Майдане в 2014 году и насилия в Одессе 2 мая 2014 года», – передает ТАСС текст совместного заявления Украины и ЕС по итогам рабочих консультаций по правам человека, прошедших за закрытыми дверьми в Брюсселе.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с футбольными фанатами и радикалами из «Правого сектора*» сторонники федерализации были вынуждены укрыться в Доме профсоюзов. Украинские националисты подожгли здание, а тех, кто пытался спастись от огня, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным украинского МВД, погибли 48 человек. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как развалилось дело о трагедии 2 мая.

Кроме того, в четверг на консультациях с европейцами представители украинских властей пообещали заняться проблемой публикации личных данных журналистов на интернет-сайтах.

Напомним, в базу скандально известного сайта «Миротворец», где перечисляются противники украинской власти или те, кто будет сочтен таковыми, внесены имена уже многих россиян.