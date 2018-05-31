Министр финансов Саратовской области уволен после «пьяной езды» с чиновницей

Министр финансов Саратовской области Александр Выскребенцев лишился работы после отдыха с местной чиновницей. Губернатор области освободил его от обязанностей.

Сразу после случившегося Выскребенцев взял отпуск, но с 31 мая был уволен.

Поводом для увольнения стал инцидент с чиновницей. В минувшую пятницу на одной из улиц Саратова правоохранители остановили автомобиль, за рулем которого сидела пьяная женщина, сообщает «Ридус».

Выяснилось, что завсектором муниципального контроля в администрации одного из районов Саратова Мария Мищенко села за руль без документов. В то же самое время на заднем сидении автомобиля госавтоинспекторы обнаружили спящего мужчину в шортах. Им оказался министр финансов Александр Выскребенцев.

Он пояснил сотрудникам ГИБДД, что автомобиль служебный, и он разрешил женщине сесть за руль. Как объяснили правоохранители, если Выскребенцев сам разрешил сесть за руль нетрезвой женщине, то лишение водительских прав грозит им обоим.

Мишенко в расстегнутом боди долго отказывалась садиться в патрульную машину, а после выходить из нее.

Региональная прокуратура выясняет, мог ли чиновник использовать рабочую машину для личных нужд.

Видео задержания опубликовал РЕН ТВ.