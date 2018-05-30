Посольство США призвало Россию согласиться на вариант Киева по миротворцам

Посольство США на Украине призвало руководство России согласиться вариант введения миротворческой миссии ООН в Донбассе, который предлагает Киев.

«Вчера мир отмечал Международный день миротворцев. Вместо того, чтобы разжигать конфликт, Россия должна согласиться на миротворческую операцию, которая учтет суверенитет Украины и положит конец боевым действиям», – говорится в сообщении посольства США в Twitter.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник заявил, что рассчитывает на принятие решения о введении в Донбасс миротворцев ООН в ближайшее время.

Напомним, Украина активно добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Киев желает, чтобы миссия ООН разместилась на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Россия считает, что это приведет к новой резне в регионе. Встречная инициатива России по использованию сил ООН в регионе направлена на обеспечение выполнения минских соглашений.