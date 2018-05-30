ГИБДД намерено отменить обязательность знака «Шипы»

ГИБДД планирует сделать требование к автомобилистам размещать на стекле машины знак «Шипы» рекомендательным, а не обязательным, заявил начальник управления надзорной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД Олег Понарьин.

«Мы прислушиваемся к мнению граждан и планируем сделать норму не обязательной, а рекомендательной», – передает ТАСС слова Понарьина.

Он отметил, что специальных установок для сотрудников ГИБДД «работать по знаку «Шипы» не планируется».



Напомним, ранее в мае сообщалось, что МВД предлагает снять с водителей обязанность устанавливать опознавательный знак «Шипы» сзади машин с шипованной «резиной» в связи с утратой его актуальности, следует из соответствующего проекта постановления правительства.