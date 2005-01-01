Жириновский: На Украине правит махновщина

По словам лидера партии ЛДПР, Бабченко, как и Шеремет, Немцов и Вороненков, не несли угрозы России, но были удобной мишенью, чтобы подставить страну. Он считает, что на Украине правит не демократия, а махновщина.

По мнению Владимира Жириновского, убийство Бабченко стоит в том же ряду, что и отравление Скрипаля в Лондоне, подрыв Шеремета или расстрел Вороненкова в Киеве, покушение на Немцова в Москве. Об этом он написал в Telegram.

«Все эти люди никакой ценности или наоборот – угрозы – для России давно не представляли, зато они были удобной мишенью, чтобы попытаться подставить нашу страну, преподнести их гибель как козни Москвы», – считает политик.

По его словам, бросается в глаза, что больше всего подобных убийств происходит на Украине.

«Это свидетельство того, что в этой стране правит не демократия, а традиционная для этих земель махновщина. И на месте остальных русских политических беженцев, например, Ильи Пономарева, я бы задумался, безопасно ли им оставаться в Киеве», – подытожил Жириновский.

Напомним, вечером во вторник в Киеве журналиста Аркадия Бабченко застрелили на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина.

Украинская полиция назвала первые версии убийства и составила фоторобот предполагаемого убийцы. Также было опубликовано фото тела с места убийства. При этом глава украинского правительства выразил уверенность, что за убийством якобы стоит Россия. Между тем, в России также открыто уголовное дело по факту убийства.

По неподтвержденной информации в телеграмм-каналах, убийство может быть связано с другом Бабченко – российским блогером Александром Тверским.

Подполковник Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией был отравлен в Великобритании в начале марта в Великобритании, но в настоящее время их жизням ничего не угрожает.

Журналист Павел Шеремет погиб в июле 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева.

В марте 2017 года в центре Киева был убит бывший депутат Госдумы России от КПРФ Денис Вороненков.

Политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы четырьмя выстрелами в спину.