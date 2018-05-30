МВД раскрыло подробности убийства четырех человек под Красноярском

Сотрудники угрозыска задержали подозреваемого в убийстве четырех человек в селе Тасеево Красноярского края, сообщила замначальника пресс-службы регионального МВД Ирина Барышникова.

«Подозреваемый был задержан в соседнем районе. Им оказался 28-летний житель города Канска. По предварительным данным, он приехал в гости к знакомым, и в ходе распития спиртного завязалась ссора. В результате убиты четыре человека», – передает РИА «Новости» слова Барышниковой.

В настоящее время с задержанным мужчиной работают следователи.

Напомним, во вторник в частном доме в селе Красноярского края обнаружены тела четырех мужчин с открытыми черепно-мозговыми ранениями. Тела обнаружил участковый села Тасеево.