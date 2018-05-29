В Красноярском крае найдены убитыми четверо мужчин

В частном доме в селе Красноярского края обнаружены тела четырех мужчин с открытыми черепно-мозговыми ранениями.

Тела обнаружил участковый села Тасеево. Следственными органами СК России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 («убийство двух и более лиц»), сообщает краевое управление СК.

Личности и возраст погибших сейчас устанавливаются. На месте работает передвижная криминалистическая лаборатория с современным оборудованием. Следователи опрашивают жителей села, осматривают место происшествия.

На место вылетел и. о. руководителя ГСУ Александр Расстрыгин и начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий. Они взяли расследование под личный контроль.