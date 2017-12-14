Российский посол отказался от встречи с британскими парламентариями 9 мая

Посол России в Великобритании Александр Яковенко не планирует встречаться с британскими парламентариями 9 мая в связи с празднованием Дня Победы, сообщили в российском диппредставительстве.

Глава британской парламентской группы Крис Брайант в своем Twitter опубликовал адресованное послу предложение встретиться с парламентариями в среду, 9 мая, в 14.30 по местному времени.

Российское посольство в ответном сообщении поблагодарило его за приглашение, но отметило, что 9 мая празднуется День Победы. «Приглашаем вас и коллег-парламентариев присоединиться к нам на церемонии возложения венков к Советскому военному мемориалу в присутствии британских и российских ветеранов», – сказано в сообщении. Посольство пообещало вскоре назвать другую дату встречи.

Отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва последовательно отвергает подобные обвинения.