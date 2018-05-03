После визита Ким Чен Ына в Китай на границе с КНДР резко подорожала недвижимость

После визита лидера КНДР Ким Чен Ына в КНР в китайском городе Даньдун на границе с Северной Кореей резко подскочили цены на недвижимость, сообщило китайское государственное издание Global Times.

По данным издания, после визита северокорейского лидера в Китай цены на жилье в Даньдуне за 1 квадратный метр выросли с 3 тыс. юаней (около 470 долларов) до 5 тыс. юаней (порядка 780 долларов), а в некоторых районах и вовсе удвоились, однако это не отпугнуло потенциальных покупателей и число сделок с недвижимостью в пограничном районе продолжает расти, передает РИА «Новости».

По словам одного из сотрудников местного агентства недвижимости, быстрее всего цены растут вблизи реки Ялуцзян, по другую сторону от которой расположен северокорейский город Синыйджу. Более того, местные предприниматели утверждают, что в ряде районов цены на недвижимость растут на несколько сот юаней в день.

Помимо этого, отмечен резкий рост спроса на железнодорожные билеты в КНДР.

Напомним, в конце марта лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл с визитом в Китай. После этого, в конце апреля лидеры Южной и Северной Кореи провели встречу в пограничном пункте Пханмунджом.