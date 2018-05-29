Киркоров поблагодарил полицейских за помощь в пикантной ситуации

Певец Филипп Киркоров написал в соцсетях о раскрытии преступления, поименно поблагодарив полицейских. Он заявил, что они помогли решить пикантную ситуацию.

Павловские полицейские задержали воров, которые накануне похитили костюмы из концертных фур с аппаратурой и атрибутикой из шоу Филиппа Киркорова «Я». Певец горячо поблагодарил служителей закона в Instagram.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 29 Май 2018 в 6:40 PDT

«Все костюмы – в целости и сохранности. Не успели в них прогуляться по Павлово незадачливые воришки, а зря, хотел бы я полюбоваться этой картиной. Огромная благодарность за невероятный профессионализм и мастерство проявленное при поимке преступников, да еще в такие рекордно короткие сроки! Низкий поклон от всего нашего коллектива. Особенно от женского состава, ведь именно они остались вчера раздетыми, хотя в этом даже была вчера на концерте какая-то пикантность», – написал Киркоров.

Ранее полиция задержала двух школьников, которые украли концертные костюмы кордебалета Филиппа Киркорова за несколько часов до шоу.