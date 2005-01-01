Американские СМИ попытались перевести фразу Пескова «толочь воду в ступе»

Агентство Reuters, пытаясь перевести фразу пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова «толочь воду в ступе» о бессмысленности расследования «вмешательства» России в выборы, использовало выражение «пропускать воду через решето».

Цитируя Пескова, Reuters использовало фразу «passing water through a sieve» – «пропускание воды через решето». В качестве англоязычного аналога этой фразы приводится идиома «погонять мертвую лошадь» - «flogging a dead horse».

Отметим, что журналисты американского агентства, уловив смысл фразы, все-таки не смогли понять все слова в русской поговорке, сочтя слово «ступа» (тяжелый деревянный или металлический сосуд) аналогом «решета», хотя это совершенно разные вещи.

Ранее во вторник Песков сказал о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении «российского вмешательства»:

«По-русски это называется «толочь воду в ступе». Не знаю, есть ли эквивалент в английском языке этого выражения, но пока процесс напоминает именно это действие».